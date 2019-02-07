Уголовница вытащила из брюк собутыльника 4 500 рублей

СЕГОДНЯ 15:10 2019-02-07T15:10:00+03:00

Женщина проведет еще один год жизни в колонии

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В ноябре 2018 года жительница поселка Ожмегово пригласила в дом своего знакомого, они выпивали. Когда мужчина уснул, осужденная достала из кармана его брюк 4 500 рублей. Вскоре история о похищенных деньгах вскрылась - против женщины завели дело по п. «г» ч. 2 ст. 158 УК РФ «Тайное хищение чужого имущества из одежды потерпевшего».

- Женщина признала свою вину и содействовала следствию, - сообщает прокуратура Верхнекамского района. - С учетом предыдущих судимостей ее приговорили к одному году колонии общего режима.

Ранее стало известно, что в Уржуме сотрудница банка три года обманывала кассиров и управляющую. В итоге женщина успела украсть 3,5 миллиона рублей - теперь ее ждет суд.

ИСТОЧНИК KP.RU