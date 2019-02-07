Кировчане помогли задержать 368 пьяных водителей

СЕГОДНЯ 14:57 2019-02-07T14:57:37+03:00

Сотрудники Госавтоинспекции задерживают нарушителей не только во время дежурств, но по обращениям граждан. Фото: vk.com/gibdd43

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В 2018 году сотрудники Госавтоинспекции поймали почти 400 нарушителей, которые садились за руль в нетрезвом виде. Не последнюю роль в этом нелегком деле сыграли обычные жители Кировской области.

- 180 сообщений поступило от неравнодушных граждан, - уточнили в УГИБДД УМВД России по Кировской области. - О 103 случаях нетрезвого вождения сообщили члены добровольных народных дружин. Еще 85 пьяных водителей задержали при помощи активистов «Ночного патруля».

Участники этой организации неоднократно выходили (и продолжают выходить) на дежурство совместно с экипажами ДПС. Молодые люди помогают выявлять нарушителей правил дорожного движения, искать пропавших без вести людей и скрывшихся с места ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU