Кировчане помогли задержать 368 пьяных водителей
В 2018 году сотрудники Госавтоинспекции поймали почти 400 нарушителей, которые садились за руль в нетрезвом виде. Не последнюю роль в этом нелегком деле сыграли обычные жители Кировской области.
- 180 сообщений поступило от неравнодушных граждан, - уточнили в УГИБДД УМВД России по Кировской области. - О 103 случаях нетрезвого вождения сообщили члены добровольных народных дружин. Еще 85 пьяных водителей задержали при помощи активистов «Ночного патруля».
Участники этой организации неоднократно выходили (и продолжают выходить) на дежурство совместно с экипажами ДПС. Молодые люди помогают выявлять нарушителей правил дорожного движения, искать пропавших без вести людей и скрывшихся с места ДТП.
ИСТОЧНИК KP.RU