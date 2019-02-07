Из-за болезни коровы в Зуевском районе ввели карантин по бешенству
На территории агрофирмы «Мухино» в отделении Потаповцы ввели карантин по бешенству. Именно там в январе было обнаружено заболевшее животное. Указ губернатора о введении в Кировской области карантина опубликовали на сайте правительства Кировской области.
До снятия ограничительных мер предприятию будет запрещено ввозить и вывозить животных, отлавливать диких зверей в районе предприятия.
Напомним, что первый случай бешества среди крупного рогатого скота выявили 25 января на территории одного из предприятий Зуевского района. После этого ветеринары планировали осмотреть других животных, провести вакцинацию и выяснить причину заражения.
ИСТОЧНИК KP.RU