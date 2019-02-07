Из-за болезни коровы в Зуевском районе ввели карантин по бешенству

СЕГОДНЯ 13:43 2019-02-07T13:52:14+03:00

Теперь с предприятия нельзя вывозить животных. Фото: pixabay.com

Такие меры приняты для того, чтобы заболевание не распространилось

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На территории агрофирмы «Мухино» в отделении Потаповцы ввели карантин по бешенству. Именно там в январе было обнаружено заболевшее животное. Указ губернатора о введении в Кировской области карантина опубликовали на сайте правительства Кировской области.

До снятия ограничительных мер предприятию будет запрещено ввозить и вывозить животных, отлавливать диких зверей в районе предприятия.

Напомним, что первый случай бешества среди крупного рогатого скота выявили 25 января на территории одного из предприятий Зуевского района. После этого ветеринары планировали осмотреть других животных, провести вакцинацию и выяснить причину заражения.

ИСТОЧНИК KP.RU