2019-02-07T13:52:14+03:00
Общество

Из-за болезни коровы в Зуевском районе ввели карантин по бешенству

Такие меры приняты для того, чтобы заболевание не распространилось
Анна КРЮКОВА
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Теперь с предприятия нельзя вывозить животных. Фото: pixabay.comТеперь с предприятия нельзя вывозить животных. Фото: pixabay.com
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На территории агрофирмы «Мухино» в отделении Потаповцы ввели карантин по бешенству. Именно там в январе было обнаружено заболевшее животное. Указ губернатора о введении в Кировской области карантина опубликовали на сайте правительства Кировской области.

До снятия ограничительных мер предприятию будет запрещено ввозить и вывозить животных, отлавливать диких зверей в районе предприятия.

Напомним, что первый случай бешества среди крупного рогатого скота выявили 25 января на территории одного из предприятий Зуевского района. После этого ветеринары планировали осмотреть других животных, провести вакцинацию и выяснить причину заражения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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