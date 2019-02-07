2019-02-07T15:14:40+03:00
Происшествия

В Пижанке судебный пристав спас от пожара четверых детей

36-летний мужчина до приезда спасателей сам тушил огонь
Александр ЧАРУШИН
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Пожар начался с хозяйственной постройки. Фото: УФССП по Кировской областиПожар начался с хозяйственной постройки. Фото: УФССП по Кировской области
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Поздним вечером во вторник, 5 февраля, в поселке Пижанка судебный пристав Сергей Шарапов вышел на улицу за дровами. 36-летний мужчина заметил, что из пристроя к дому соседей валит черный дым. Пристав сразу же разбудил жильцов обеих квартир и вывел их на улицу, а затем начал тушить пожар. Несмотря на мороз, колонка во дворе работала - мужчина набирал воду в ведра и заливал огонь. Его жена в это время вызвала пожарных.

- Пожар начался с хозяйственной постройки на втором этаже двухквартирного дома, - рассказали «Комсомолке» в пресс-службе УФССП по Кировской области. - Пристав Сергей Шарапов в итоге спас две семьи, в том числе четверых детей. Управление будет ходатайствовать о представлении героя к награде.

Напомним, ранее кировский росгвардеец Виктор Кобелев стал донором костного мозга для двухлетнего мальчика, больного лейкозом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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