2019-02-07T12:17:02+03:00
Происшествия

В убийстве 40-летней кировчанки подозревают ее бывшего мужа

Мужчина уже задержан, вскоре его могут заключить под стражу
Александр ЧАРУШИН
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Мужчина раскаялся на допросе и рассказал, как все произошло. Фото: СУ СК России по Кировской областиМужчина раскаялся на допросе и рассказал, как все произошло. Фото: СУ СК России по Кировской области
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4 февраля 40-летняя жительница Кирова была найдена мертвой в своей квартире, расположенной на проспекте Строителей. Экспертиза показала, что женщину могли задушить - следователи возбудили уголовное дело. Известно, что о гибели кировчанки в органы сообщил ее 58-летний бывший муж. Вскоре он признался в убийстве.

- В тот день экс-супруги поссорились и мужчина руками задушил 40-летнюю кировчанку, - сообщает СУ СК России по Кировской области. - На допросе он раскаялся в содеянном и рассказал в деталях, как произошел конфликт. Сейчас мужчина задержан, его могут заключить под стражу. Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство».

Ранее в квартире на улице Баумана бывшие муж и жена отмечали день рождения девушки. В итоге они поссорились, а мужчина даже бросил в нее нож - к счастью, промахнулся. Его приговорили к 350 часам обязательных работ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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