Полиция: в Кирове поврежден еще один автобус маршрута № 1

СЕГОДНЯ 11:37 2019-02-07T11:37:43+03:00

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Вчера в кировских СМИ рассказали об очередном случае обстрела автобуса № 1. У автобуса было серьезно повреждено боковое стекло. ЧП произошло утром в центре Кирова, никто из очевидцев не пострадал. Однако, по данным полиции, это отдельный случай, непохожий на происшествия, которые ранее так взволновали кировчан.

- Вчера в 9.30 часов в отдел полиции обратился водитель автобуса маршрута № 1, - рассказали «Комсомолке» в пресс-службе УМВД России по Кировской области. - Он сообщил, что автобус ехал по перекрестку улицы Профсоюзной с Октябрьским проспектом. В этот момент левое боковое стекло оказалось сильно повреждено. На место выехала следственно-оперативная группа, были допрошены очевидцы и свидетели. На данный момент устанавливается причина этого ЧП и идет проверка.

Напомним, ранее в Кирове с разницей в несколько дней загорелись несколько пассажирских автобусов. Последний случай произошел 5 февраля - к счастью, обошлось без пострадавших.

ИСТОЧНИК KP.RU