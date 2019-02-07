Кировчанам предлагают проверить работу домашних тонометров

СЕГОДНЯ 11:12 2019-02-07T11:12:35+03:00

Проверка приборов будет бесплатной и быстрой. Фото: kirovcsm.ru

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11 февраля 2019 года в «День здоровья» Центр стандартизации и метрологии Росстандарта в Кировской области проводит акцию «Будь уверен! Будь здоров!».

Цель акции - донести до жителей России важность регулярной проверки точности показаний бытовых тонометров для предупреждения сердечно-сосудистых заболеваний. Приборы будут бесплатно проверены специалистами порядка 50 испытательных центров Росстандарта во всех федеральных округах.

В городе Кирове акция пройдет по адресу г. Киров, ул. Ивана Попова, д. 9 (ФБУ «Кировский ЦСМ») в 11.00 и 14.00 часов. Каждый желающий может принести свой домашний тонометр и проверить его точность показаний

(8332) 36-84-91 - контактный номер телефона Центра стандартизации и метрологии.

ИСТОЧНИК KP.RU