«Деликатес с сюрпризом»: в упаковке рыбы кировчанину попался морской таракан
На днях житель Кирова купил упаковку кильки. Когда он открыл ее, то обнаружил внутри не только рыбу, но и неизвестного морского гада. Фотографии находки в итоге были опубликованы в сообществе «Злой кировчанин».
- Деликатес с сюрпризом! - комментируют происходящее пользователи. - А им все не ладно!
Мнения кировчан о находке разделились. Фото: vk.com/zlo43
- Ну зачем такое выкладывать? - спрашивают другие кировчане. - Как рыбу есть теперь?
- Такое же попалось в кильке в томатном соусе, лет 7 назад, - рассказал подписчик. - С тех пор кильку больше не покупаю!
Однако другие пользователи пояснили, что морской гад, попавшийся в упаковке с рыбой - безобидный морской таракан. Некоторые даже посоветовали съесть его - в морских тараканах, по мнению кировчан, много белка.
ИСТОЧНИК KP.RU