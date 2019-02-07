«Деликатес с сюрпризом»: в упаковке рыбы кировчанину попался морской таракан

СЕГОДНЯ 10:30 2019-02-07T10:30:50+03:00

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На днях житель Кирова купил упаковку кильки. Когда он открыл ее, то обнаружил внутри не только рыбу, но и неизвестного морского гада. Фотографии находки в итоге были опубликованы в сообществе «Злой кировчанин».

- Деликатес с сюрпризом! - комментируют происходящее пользователи. - А им все не ладно!

Мнения кировчан о находке разделились. Фото: vk.com/zlo43

- Ну зачем такое выкладывать? - спрашивают другие кировчане. - Как рыбу есть теперь?

- Такое же попалось в кильке в томатном соусе, лет 7 назад, - рассказал подписчик. - С тех пор кильку больше не покупаю!

Однако другие пользователи пояснили, что морской гад, попавшийся в упаковке с рыбой - безобидный морской таракан. Некоторые даже посоветовали съесть его - в морских тараканах, по мнению кировчан, много белка.

ИСТОЧНИК KP.RU