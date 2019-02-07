В Слободском снова пропал подросток: парень ушел из дома два дня назад

СЕГОДНЯ 10:28 2019-02-07T10:44:34+03:00

Это второе исчезновение слободских подростков за последнюю неделю. Фото: vk.com/ornkirov

Дениса Изегова объявили в розыск спустя сутки после исчезновения

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Отряд по розыску несовершеннолетних «Первый» начал поиски 15-летнего Дениса Изегова. Подросток ушел из дома 5 февраля. С тех пор информации о нем и его местопонахождении нет.

На вид мальчику 15-16 лет. Денис ростом 166 сантиметров, среднего телосложения, у него рыжие волосы.

Когда парень уходил из дома, он надел черную с капюшоном куртку, синюю шапку, темно-синие джинсы и черные кроссовки.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о Денисе Изегове, просьба сообщить ее по телефонам: 8(800)350-76-25 или 02, 102.

ИСТОЧНИК KP.RU