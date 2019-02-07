Кировская прокуратура: 610 крыш города и 200 улиц не расчищали от снега

СЕГОДНЯ 10:10 2019-02-07T12:54:21+03:00

Более 600 крыш города за текущие зимние месяцы плохо очищались от снега Фото: Анна КРЮКОВА

Изменить размер текста: A A

По обращениям граждан о плохой уборке снега с улиц, крыш города, а также после публикаций в СМИ прокуратура начала проверку деятельности организаций ЖКХ и органов местного самоуправления. Ведомство нашло нарушения в работе 50 компаний, обслуживающих жилой фонд Кирова.

Во время проверки были выявлены нарушения в обслуживании 184 придомовых территорий, 579 крыш многоквартирных домов и 31 крыши других зданий, а также 200 улиц города. Прокуратуры Первомайского, Ленинского, Октябрьского и Нововятского районов города внесли 138 представлений. А прокурор города внес представление в адрес главы администрации города Кирова Ильи Шульгина.

Причиной стало то, что управление административно-технического и муниципального контроля администрации города Кирова проверяло лишь незначительную часть города, а принятые меры в отношении нарушителей принимались неактивно, да и во многом не отвечали реальной ситуации.

Сейчас администрация города пытается наладить работу в коммунальной отрасли. Еще неделю назад Илья Шульгин отметил, что необходимо в разы увеличить силы, направленные на уборку города, и уделить особое внимание некоторым районам Кирова.

ИСТОЧНИК KP.RU