2019-02-07T12:54:21+03:00
Общество

Кировская прокуратура: 610 крыш города и 200 улиц не расчищали от снега

Ведомство выявило нарушения в деятельности пятидесяти организаций
Елизавета Захарова
Поделиться:
Более 600 крыш города за текущие зимние месяцы плохо очищались от снегаБолее 600 крыш города за текущие зимние месяцы плохо очищались от снегаФото: Анна КРЮКОВА
Изменить размер текста:

По обращениям граждан о плохой уборке снега с улиц, крыш города, а также после публикаций в СМИ прокуратура начала проверку деятельности организаций ЖКХ и органов местного самоуправления. Ведомство нашло нарушения в работе 50 компаний, обслуживающих жилой фонд Кирова.

Во время проверки были выявлены нарушения в обслуживании 184 придомовых территорий, 579 крыш многоквартирных домов и 31 крыши других зданий, а также 200 улиц города. Прокуратуры Первомайского, Ленинского, Октябрьского и Нововятского районов города внесли 138 представлений. А прокурор города внес представление в адрес главы администрации города Кирова Ильи Шульгина.

Причиной стало то, что управление административно-технического и муниципального контроля администрации города Кирова проверяло лишь незначительную часть города, а принятые меры в отношении нарушителей принимались неактивно, да и во многом не отвечали реальной ситуации.

Сейчас администрация города пытается наладить работу в коммунальной отрасли. Еще неделю назад Илья Шульгин отметил, что необходимо в разы увеличить силы, направленные на уборку города, и уделить особое внимание некоторым районам Кирова.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Пижанке судебный пристав спас от пожара четверых детей
В убийстве 40-летней кировчанки подозревают ее бывшего мужа
Полиция: в Кирове поврежден еще один автобус маршрута № 1
Кировчанам предлагают проверить работу домашних тонометров
«Деликатес с сюрпризом»: в упаковке рыбы кировчанину попался морской таракан
В Слободском снова пропал подросток: парень ушел из дома два дня назад
Пожар в пригороде Кирова тушили 18 человек
На юго-западе Кирова в десятках домов остыли батареи
Киров попал в рейтинг с самыми низкими зарплатами учителей
60% кировского леса предприятия продают, а не перерабатывают
В Кировской области могут появиться деревянные школы с кинотеатрами и спортивными залами
«Ростелеком» добавил новые сервисы в пакет «Быть в плюсе»
На Менделеева начали сносить двухэтажки, на месте которых хотят построить высотку
На портале Госуслуг можно узнать, где хранится кредитная история
В Кирове в третий раз пройдет конкурс «Мистер здравоохранения»
Фонарям, светившим в окна кировчан, изменят угол «обзора»