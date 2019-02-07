2019-02-07T10:09:54+03:00
Происшествия

Пожар в пригороде Кирова тушили 18 человек

Причиной ЧП могла стать неисправная печь
Александр ЧАРУШИН
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Огонь повредил крышу, перекрытия и все стены изнутри дома. Фото: vk.com/zlo43Огонь повредил крышу, перекрытия и все стены изнутри дома. Фото: vk.com/zlo43
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Вчера, 6 февраля, в деревне Шкляевской случился крупный пожар. В 13.16 часов загорелся жилой дом в садоводчестве «Лепсе-4». В считанные минуты огонь повредил обрешетку крыши, перекрытия и все стены внутри здания. Предположительно, причиной ЧП стала неисправная печь.

- Спасатели прибыли на место спустя 9 минут после сигнала о пожаре, - сообщает ОНДПР по городу Кирову. - Потушить огонь удалось лишь через 40 минут, еще час понадобился на полную ликвидацию последствий. С огнем боролись 18 специалистов, ориентировочный ущерб от ЧП составил 30 тысяч рублей.

Днем ранее в Кирове на ходу загорелся автобус маршрута № 67. Пострадавших, к счастью, не было: все пассажиры, водитель и кондуктор успели выйти из салона. Причину возгорания установят в МЧС.

ИСТОЧНИК KP.RU

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