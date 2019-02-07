2019-02-07T10:48:13+03:00
Недвижимость

На юго-западе Кирова в десятках домов остыли батареи

Коммунальщики ремонтируют аварию двухдневной давности на трубах
Александр ЧАРУШИН
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Работы должны завершиться к 15.00 часам. Фото: Марина Плюснина vk.com/zlo43Работы должны завершиться к 15.00 часам. Фото: Марина Плюснина vk.com/zlo43
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Вечером во вторник, 5 февраля, в районе перекрестка ул. Солнечной и Екатерины Кочкиной произошла коммунальная авария: на трубопроводе был обнаружен «свищ» - отверстие, через которое выходил пар. Однако из-за низких температур коммунальщики более суток не могли приступить к ремонту сетей.

Сегодня, 7 февраля, в 9.00 часов утра, погодные условия улучшились и ремонтные бригады КТК начали работы по устранению дефекта. Предположительно, работы завершатся к 15.00 часам. Однако для этого пришлось снизить температуру в десятках жилых домов в юго-западном районе города.

Речь идет о жилых домах в квадрате улиц Производственной, Солнечной, Ульяновской и Воровского. С полным списком можно ознакомиться на сайте КТК.

ИСТОЧНИК KP.RU

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