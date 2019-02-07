60% кировского леса предприятия продают, а не перерабатывают

СЕГОДНЯ 08:27 2019-02-07T08:27:15+03:00

В ближайшее время с нарушителями будут бороться

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Кировские предприятия продают 60% леса на корню вместо того, чтобы его перерабатывать. Это одна из проблем, которую озвучил на пресс-завтраке с губернатором зампред правительства Кировской области Геннадий Плитко.

- Хорошо, если арендаторы поставляют лес на кировские предприятия, - отметил Геннадий Плитко. – В таком случае мы не теряем налоги и занятость. Когда же лес уходит в чужой регион, это просто разбазаривание нашего богатства.

Как отметил зампред правительства, в ближайшее время с этим явлением начнут бороться. Особенно на предприятиях, которые реализуют на территории Кировской области инвестпроекты.

ИСТОЧНИК KP.RU