2019-02-07T08:27:15+03:00
Общество

60% кировского леса предприятия продают, а не перерабатывают

В ближайшее время с нарушителями будут бороться
Анна КРЮКОВА
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В ближайшее время региональные власти намерены ограничить процент продажи леса. Фото: pixabay.comВ ближайшее время региональные власти намерены ограничить процент продажи леса. Фото: pixabay.com
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Кировские предприятия продают 60% леса на корню вместо того, чтобы его перерабатывать. Это одна из проблем, которую озвучил на пресс-завтраке с губернатором зампред правительства Кировской области Геннадий Плитко.

- Хорошо, если арендаторы поставляют лес на кировские предприятия, - отметил Геннадий Плитко. – В таком случае мы не теряем налоги и занятость. Когда же лес уходит в чужой регион, это просто разбазаривание нашего богатства.

Как отметил зампред правительства, в ближайшее время с этим явлением начнут бороться. Особенно на предприятиях, которые реализуют на территории Кировской области инвестпроекты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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