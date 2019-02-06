В Кировской области могут появиться деревянные школы с кинотеатрами и спортивными залами

СЕГОДНЯ 17:47 2019-02-06T17:47:49+03:00

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Местные власти совместно с компанией «HOLZ HOUSE» разработали проект по строительству школ из клееного бруса в Кировской области. Планируется, что в учебных заведениях также разместятся спортивные залы и кинотеатры. Об этом сообщил журналистам на пресс-завтраке губернатор региона Игорь Васильев.

Школы планируют возводить из материалов, которые производятся на территории Кировской области. Строительство деревянных учебных заведений будет стоить в разы дешевле кирпичных. Ориентировочная стоимость одной школы составит 70 млн рублей.

Планируется, что учебные заведения будут расчитаны на 100-200 мест. В ближайшее время проект будет проходить защиту в Министерстве просвещения Российской Федерации.

ИСТОЧНИК KP.RU