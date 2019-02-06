На Менделеева начали сносить двухэтажки, на месте которых хотят построить высотку

СЕГОДНЯ 17:11 2019-02-06T17:11:58+03:00

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Сегодня, 6 февраля, стало известно о том, что расселенные дома на улице Менделеева 38, 40, 42 стали сносить. Кировчани принялись бурно обсуждать это событие под соответствующей записью в группе «Строим Киров» в социальной сети. Некоторые давно ждали этих работ, а вот у других возникли вопросы. Так, жителей Кирова волнует, что станет со сквером, который и без того неоднократно становился предметом дискуссий и споров.

- Если застройщик выкупил территорию домов, то ему не запрещено сносить постройки, - пояснили в администрации города Кирова, - Но для начала стройки ему все равно придется получать разрешение.

Пока что ситуация с судьбой сквера остается под вопросом. Также неизвестно, есть ли разрешение у «УКС Авитек» на застройку, о которой организация уже объявила.

ИСТОЧНИК KP.RU