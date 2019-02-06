В Кирове в третий раз пройдет конкурс «Мистер здравоохранения»
Мероприятие состоится 24 февраля в ДК «Родина»
В конкурсе примут участие восемь молодых людейФото: Владимир НИКОЛАЕНКО
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В воскресенье, 24 февраля, в Кирове выберут «Мистера здравоохранения». Конкурс пройдет в нашем городе уже в третий раз. Участниками мероприятия станут восемь талантливых молодых людей, посвятивших свою жизнь здоровью кировчан.
Всего за время конкурса претендентам на победу предстоит пройти три этапа: «Визитку», «Конкурс талантов» и «Конкурс-сюрприз». Мероприятие состоится при поддержке провсоюзного комитета работников здравоохранения Кировской области.
Напомним, что в прошлом году «Мистером здравоохранения» стал Антон Варлыгин. Он является фельдшером скорой помощи.
ИСТОЧНИК KP.RU