В Кирове в третий раз пройдет конкурс «Мистер здравоохранения»

СЕГОДНЯ 17:02 2019-02-06T17:02:53+03:00

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В воскресенье, 24 февраля, в Кирове выберут «Мистера здравоохранения». Конкурс пройдет в нашем городе уже в третий раз. Участниками мероприятия станут восемь талантливых молодых людей, посвятивших свою жизнь здоровью кировчан.

Всего за время конкурса претендентам на победу предстоит пройти три этапа: «Визитку», «Конкурс талантов» и «Конкурс-сюрприз». Мероприятие состоится при поддержке провсоюзного комитета работников здравоохранения Кировской области.

Напомним, что в прошлом году «Мистером здравоохранения» стал Антон Варлыгин. Он является фельдшером скорой помощи.

ИСТОЧНИК KP.RU