Фонарям, светившим в окна кировчанам, изменят угол «обзора»

СЕГОДНЯ 16:56 2019-02-06T16:56:50+03:00

Жителям пообещали исправить работу ламп, которые мешали по ночам. Фото: vk.com/stroim_kirov

В мэрии утвердили список уличных светильников, работу которых нужно скорректировать

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В администрации города поблагодарили жителей Кирова за оперативный сигнал о лампах, которые мешают горожанам в ночное время. Новые светильники установили на улице Ленина над прохожей частью, однако не убедились, что они будут приносить только пользу.

- Мы утвердили список фонарей, работу которых нужно скорректировать, - сообщили в администрации Кирова. - Подрядной организации уже дали указание.

Угол наклона светильников изменят по следующим адресам: улица 60 лет Комсомола, 13, улица Ленина, 61, 66а, 102а, 102в, и улица Милицейская, 24.

Напомним, что эти лампы установили по программе «Формирование комфортной городской среды». В рамках проекта начало работу 370 современных ламп.

ИСТОЧНИК KP.RU