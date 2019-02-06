Фонарям, светившим в окна кировчанам, изменят угол «обзора»
В администрации города поблагодарили жителей Кирова за оперативный сигнал о лампах, которые мешают горожанам в ночное время. Новые светильники установили на улице Ленина над прохожей частью, однако не убедились, что они будут приносить только пользу.
- Мы утвердили список фонарей, работу которых нужно скорректировать, - сообщили в администрации Кирова. - Подрядной организации уже дали указание.
Угол наклона светильников изменят по следующим адресам: улица 60 лет Комсомола, 13, улица Ленина, 61, 66а, 102а, 102в, и улица Милицейская, 24.
Напомним, что эти лампы установили по программе «Формирование комфортной городской среды». В рамках проекта начало работу 370 современных ламп.
ИСТОЧНИК KP.RU