«Вопиющая ситуация»: жителям деревни Мараки должны вернуть водоснабжение

СЕГОДНЯ 14:32 2019-02-06T16:29:29+03:00

Оказалось, что в администрации тоже не знали о внезапном отключении башни Фото: Валерий РОМАНОВ

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Собственник работал в убыток, поэтому прекратил подачу воды. Колонкой пользовались только две частные организации и две семьи - четыре человека. Об одном из них - ветеране афганской войны - «Комсомолка» рассказывала ранее.

- Частные предприятия уже начали бурение собственных скважин, - пояснили в администрации города Кирова. - А вот четыре человека остались без колонки, у остальных жителей есть собственные скважины.

Ситуация озаботила сити-менеджера. Илья Шульгин назвал ее вопиющей: частная компания проигнорировала законы и прекратила поставку жизнеобеспечивающего ресурса. Глава администрации города взял ситуацию под контроль. Если коммерческая организация не возобновит водоснабжение, то на нее напишут заявление.

ИСТОЧНИК KP.RU