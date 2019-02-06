2019-02-06T16:29:29+03:00
Общество

«Вопиющая ситуация»: жителям деревни Мараки должны вернуть водоснабжение

Водонапорную башню отключили без предупреждения
Евгений ДЕМИХОВ
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Оказалось, что в администрации тоже не знали о внезапном отключении башниОказалось, что в администрации тоже не знали о внезапном отключении башниФото: Валерий РОМАНОВ
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Собственник работал в убыток, поэтому прекратил подачу воды. Колонкой пользовались только две частные организации и две семьи - четыре человека. Об одном из них - ветеране афганской войны - «Комсомолка» рассказывала ранее.

- Частные предприятия уже начали бурение собственных скважин, - пояснили в администрации города Кирова. - А вот четыре человека остались без колонки, у остальных жителей есть собственные скважины.

Ситуация озаботила сити-менеджера. Илья Шульгин назвал ее вопиющей: частная компания проигнорировала законы и прекратила поставку жизнеобеспечивающего ресурса. Глава администрации города взял ситуацию под контроль. Если коммерческая организация не возобновит водоснабжение, то на нее напишут заявление.

ИСТОЧНИК KP.RU

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