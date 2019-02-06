2019-02-06T16:27:22+03:00
Недвижимость

Из-за холодов на дороги Кирова будут сыпать больше реагентов

При температуре ниже -15 градусов эффективность реагентов снижается
Александр ЧАРУШИН
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Глава администрации города в целом остался доволен работой дорожниковГлава администрации города в целом остался доволен работой дорожниковФото: Анна КРЮКОВА
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Вечером во вторник, 5 февраля, в Кирове было затруднено движение по главным улицам. Сильные заторы произошли на ул. Воровского, Ленина, Милицейской, Свободы. Общественный транспорт буксовал на подъемах, а скорость движения местами не превышала 3 км/ч.

Как сообщили дорожники на утренней встрече с главой администрации Кирова Ильей Шульгиным, в течение дня на улицы города выводилось до 130 единиц техники, а после 21.00 часа их количество выросло до 150. Сити-менеджер в целом остался доволен работой подрядчиков.

- При температуре ниже -15 градусов эффективность реагентов снижается, - приводит слова Шульгина пресс-служба города Кирова. - Поэтому в морозы нужно сыпать больше реагентов на проезжую часть.

Представители Гордормостстроя в ответ заявили, что из-за низких температур сегодня количество реагентов действительно будет увеличено.

ИСТОЧНИК KP.RU

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