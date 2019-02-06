Осужденные в Омутнинской колонии строгого режима рисуют иконы и вырезают киоты

СЕГОДНЯ 12:44 2019-02-06T16:23:21+03:00

В колонии строгого режима осужденные рисуют иконы и мастерят к ним киоты. Фото: УФСИН России по Кировской области

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Колония строгого режима в поселке Кочиха Омутнинского райна (относится к Уржумской епархии) Кировской области начала выпускать иконы, обрамленные киотами. Об этом сообщили в пресс-службе УФСИН.

Всего над процессом создания икон работают два мастера. Один из них рисует саму икону, другой - прорабатывает и создает для нее специальный церковный оклад, киот.

Когда осужденные сделали свою первую икону, то осветить ее пришел настоятель Песковского прихода Уржумской епархии. Священнослужитель сразу дал благословение на создании таких же икон и другой церковной утвари.

На создание икон осужденные получили благословение от священнослужителя Уржумской епархии. Фото: УФСИН России по Кировской области

Прежде чем приступить к многодневному созданию святого лика и оклада, осужденные постятся. Кроме того, по их признанию, в таком виде деятельности они нашли спасение и иконопись стала одним путей их исправления.

- Духовно-нравственное стремление позволило мастерам соответствовать тем качествам, которые необходимы для выполнения такого вида работ, - отметил отец Василий. - Осужденные изучают религиозную литературу, а также различные стили письма икон.

ИСТОЧНИК KP.RU