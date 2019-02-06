2019-02-06T13:34:02+03:00
Происшествия

На трассе «Солярис» и «МАН» врезались в фуру, уходя от столкновения с «двенадцатой»

Водителям пришлось выезжать на «встречку»
Александр ЧАРУШИН
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Фото: УГИБДД УМВД России по Кировской областиФото: УГИБДД УМВД России по Кировской области
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Вчера, 5 февраля, на трассе в Орловском районе Кировской области столкнулись два легковых авто и два грузовика. ЧП произошло в 16.25 часов на 386-м километре автодороги «Вятка». По предварительным данным, 36-летний водитель машины «Хендай Солярис» и 54-летний водитель грузовика «МАН» выехали на встречную полосу, чтобы не наехать на «двенадцатую», которая незадолго до этого уже попала в аварию.

Фото: УГИБДД УМВД России по Кировской области

Фото: УГИБДД УМВД России по Кировской области

Однако мужчины не заметили, что навстречу им движется грузовая «Скания» и столкнулись с ней. От удара «Скания» вылетела на «встречку», после чего наехала на стоявшую «двенадцатую», а иномарка оказалась на обочине.

- Водители грузовиков «Скания» и «МАН» получили травмы, - сообщает УГИБДД УМВД России по Кировской области. - Однако госпитализация им не потребовалась. Предположительно, все водители-участники аварии были трезвыми.

В минувшую пятницу на трассе в Свечинском районе погибла 4-летняя девочка. В салоне машины с ней находились мама, папа и 11-летний брат - все они отделались ушибами. Девочку срочно доставили в больницу, но не смогли спасти.

ИСТОЧНИК KP.RU

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