17 ножей в машине: кировчанина задержали за продажу холодного оружия

СЕГОДНЯ 12:40 2019-02-06T12:40:05+03:00

У мужчины в машине нашли набор ножей. Фото: УМВД России по Кировской области

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О жителе Кирова, который мог заниматься незаконной продажей оружия, в полиции знали давно. У 29-летнего мужчины уже была судимость.

- По нашей информации, среди ножей могло быть холодное оружие, - рассказали в УМВД России по Кировской области. - Мужчина продавал их через интернет. Очередная сделка должна была пройти на улице Советской в Нововятске. Сбытчика клинков задержали во время совместной операции полиции, УФСБ и СОБР Росгвардии. Кировчанин успел продать пять ножей за 12 тысяч рублей, которые позднее изъяли.

После задержания машину подозреваемого в незаконном сбыте холодного оружия обыскали. В багажнике обнаружили еще 12 клинков. Изъятые ножи отправили на экспертизу.

В итоге эксперты подтвердили, что часть «товара» является холодным оружием. На кировчанина завели уголовное дело по ч. 4 ст. 112. Ему грозит лишение свободы на срок до двух лет.

ИСТОЧНИК KP.RU