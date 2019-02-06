17 ножей в машине: кировчанина задержали за продажу холодного оружия
О жителе Кирова, который мог заниматься незаконной продажей оружия, в полиции знали давно. У 29-летнего мужчины уже была судимость.
- По нашей информации, среди ножей могло быть холодное оружие, - рассказали в УМВД России по Кировской области. - Мужчина продавал их через интернет. Очередная сделка должна была пройти на улице Советской в Нововятске. Сбытчика клинков задержали во время совместной операции полиции, УФСБ и СОБР Росгвардии. Кировчанин успел продать пять ножей за 12 тысяч рублей, которые позднее изъяли.
После задержания машину подозреваемого в незаконном сбыте холодного оружия обыскали. В багажнике обнаружили еще 12 клинков. Изъятые ножи отправили на экспертизу.
В итоге эксперты подтвердили, что часть «товара» является холодным оружием. На кировчанина завели уголовное дело по ч. 4 ст. 112. Ему грозит лишение свободы на срок до двух лет.
ИСТОЧНИК KP.RU