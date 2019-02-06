2019-02-06T12:15:21+03:00
Происшествия

В Чепецке директор интерната пытался скрыть историю о развращении воспитанницы

Мужчина боялся лишиться премии
Александр ЧАРУШИН
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Через несколько дней девушка все-таки обратилась в органы. Фото: rostovgazeta.ruЧерез несколько дней девушка все-таки обратилась в органы. Фото: rostovgazeta.ru
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В сентябре 2018 года в одной из школ-интернатов Кирово-Чепецкого района 16-летние подростки развратили свою ровесницу. На следующий день об этом узнал директор интерната, однако мужчина решил не рассказывать об этом в правоохранительные органы. Он осознавал, что обязан защитить пострадавшую девушку, однако вместо этого просил ее никому не сообщать о произошедшем.

- Через несколько дней девушка все-таки обратилась в органы, - сообщает СУ СК России по Кировской области. - Следователи завели уголовное дело на воспитанников, которые могли быть причастны к развратным действиям против чепчанкой. Против директора также завели дело - по ч. 1 ст. 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями», оно уже передано в суд.

Как выяснилось, директор школы-интерната боялся, что история про развращение девушки дойдет до вышестоящего руководства, поэтому и пытался скрыть этот факт. Иначе мужчину могли привлечь к дисциплинарной ответственности и лишить премии.

Недавно мы рассказывали про жителя Омутнинска, который ходил голым прямо на глазах у своих 4-летней и 6-летней дочерей. Возможно, мужчина также избивал их. Сейчас дети находятся с мамой, а против отца заведено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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