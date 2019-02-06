Кировчане за год поставили восемь тысяч счетчиков воды, газа и электричества
С января по декабрь 2018 года в Кировской области установили 7962 индивидуальных счетчика. Из них в жилых домах региона появилось 2444 прибора учета холодного водоснабжения, 1174 - горячей воды, 53 - электричества, 4291 - газа.
- На сегодняшний день оснащенность на 100% есть только по счетчикам газа, - рассказали в правительстве Кировской области. - Приборами учета холодной и горячей воды обеспечены 82% и 85% жилых помещений соответственно, а газа - 54%.
В министерстве энергетики рассказали, что только 19 муниципальных образований оснастили все свои многоквартирные дома счетчиками. Во всех остальных требования законодательства не выполнены.
ИСТОЧНИК KP.RU