2019-02-06T12:12:18+03:00
Недвижимость

Кировчане за год поставили восемь тысяч счетчиков воды, газа и электричества

Жилые дома региона на 100% обеспечены только приборами учета электроэнергии
Евгений ДЕМИХОВ
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Общедомовыми счетчиками «запаслись» только 19 муниципальных образований областиОбщедомовыми счетчиками «запаслись» только 19 муниципальных образований областиФото: Алексей ФОКИН
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С января по декабрь 2018 года в Кировской области установили 7962 индивидуальных счетчика. Из них в жилых домах региона появилось 2444 прибора учета холодного водоснабжения, 1174 - горячей воды, 53 - электричества, 4291 - газа.

- На сегодняшний день оснащенность на 100% есть только по счетчикам газа, - рассказали в правительстве Кировской области. - Приборами учета холодной и горячей воды обеспечены 82% и 85% жилых помещений соответственно, а газа - 54%.

В министерстве энергетики рассказали, что только 19 муниципальных образований оснастили все свои многоквартирные дома счетчиками. Во всех остальных требования законодательства не выполнены.

ИСТОЧНИК KP.RU

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