В Уржуме сотрудница банка за три года похитила пять миллионов рублей

СЕГОДНЯ 11:51 2019-02-06T12:21:17+03:00

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Перед судом предстанет бывшая сотрудница банка, за три года укравшая у клиентов пять миллионов рублей. Женщина обманывала кассиров, управляющую отделения и переводила деньги себе. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления следственного комитета.

Обвиняемая была специалистом розничного бизнеса банка, расположенного в городе Уржуме Кировской области. Пользуясь своим положением, она похищала деньги с расчетных счетов вкладчиков банка. Мошенническая схема работала три года, до тех пор, пока не настало время плановой проверки. Тогда банковские сотрудники не досчитались пяти миллионов рублей. Об этом они сообщили в правоохранительные органы: началась доследственная проверка.

В ходе расследования женщина признала свою вину: ее уволили из банка, и в ее отношении возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 «Мошенничество», ч. 3 ст. 160 УК РФ «Хищение чужого имущества».

Следователи собрали достаточно доказательств. В ближайшее время задержанная предстанет перед судом.

ИСТОЧНИК KP.RU