2019-02-06T12:24:17+03:00
Звезды

Крик души: Мазур и Мединского попросили не объединять колледжи

Обращение размещено в интернете
Мария Петрова
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Петицию поддержали свыше 450 человекПетицию поддержали свыше 450 человекФото: change.org
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На площадке Change.org размещена петиция, в которой сотрудники трех колледжей: музыкального искусства, культуры и художественного училища - просят не объединять образовательные учреждения в одно. Обращение адресовано двум министрам: Владимиру Мединскому (министру культуры РФ) и Татьяне Мазур (министру культуры Кировской области).

Напомним, слухи о слиянии колледжей идут с прошлого года. С тех пор сотрудники и учащиеся живут как на пороховой бочке - неизвестно, когда рванет. Масла в огонь добавила и смена руководства в колледже культуры.

- За счет этого хотят улучшить качество учебных помещений и увеличить зарплаты педагогам. КОКМИ и ВХУ сначала потеряют свой статус, затем - достойных абитуриентов, а потом и педагогов. В итоге уровень образования упадет, уменьшится количество поступающих, - пишут авторы петиции.

Итог такой оптимизации предсказать нетрудно - профессиональные педагоги, воспитавшие не одно поколение талантов, останутся не у дел, а студенты и абитуриенты разбегутся по другим городам и регионам в поисках достойного образования.

На прошлой неделе Татьяна Мазур на заседании комиссии по культуре при Общественной палате во всеуслышание заявила, что объединение колледжей не более чем чиновничья отписка, которая была указана в документе по оздоровлению учреждений. Однако бумажка с нужными подписями имеется, поэтому сомнения остаются.

Также в петиции говорится о возможной передаче колледжа искусств, которое находится в исторической части города, в частные руки: студенты и педагоги колледжа Казенина, в свою очередь, опасаются, что у их колледжа пытаются забрать здание на улице Спасской. По их словам, в здании уже находится музей мороженого, кафе с внутреннего двора, колледж лишили парадного входа. Теперь же у учреждения якобы хотят отобрать основную часть здания.

Петицию за два дня подписали 463 человека.

ИСТОЧНИК KP.RU

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