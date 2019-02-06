Лжевоенный выманил 272 тысячи рублей у жительницы Нолинска, сдававшей квартиру

СЕГОДНЯ 10:47 2019-02-06T10:47:17+03:00

Жительница Нолинска хотела сдать комнату в аренду, а в итоге потеряла почти 300 тысяч рублей Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Изменить размер текста: A A

49-летняя кировчанка сдавала комнату в Кирове через сайт объявлений. В день размещения объявления, 4 февраля 2019 года, нашелся первый желающий. Женщине позвонил мужчина, он представился военным.

- Звонивший сказал, что по долгу службы в ближайшие два года будет находиться в Кирове, - пояснили в УМВД России по Кировской области. - Он даже сделал перевод в размере шести тысяч рублей в качестве предоплаты. После этого мужчина попросил хозяйку квартиры прийти к банкомату, чтобы «они смогли заключить договор аренды, а он отчитался перед бухгалтерией».

Жительница Нолинска последовала инструкции звонившего. Около банкомата она связалась с «бухгалтером», которая продиктовала, какие комбинации надо набрать для «заключения договора». В результате манипуляций у женщины со счета пропало порядка 272 тысяч рублей.

По факту совершения преступления завели уголовное дело по статье «Мошенничество в крупном размере». Виновному грозит шесть лет лишения свободы со штрафом до 80 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU