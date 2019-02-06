Ростовская фирма испортила 1 460 гектаров земли в Кирове и получила штраф на 2,4 миллиона

СЕГОДНЯ 10:47 2019-02-06T10:47:12+03:00

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Летом 2016 года в Сунском районе Кировской области проводился демонтаж кабельной линии на сельскохозяйственных полях. Как выяснилось, работы проводила фирма из Ростова - ее сотрудники допустили грубые нарушения и разрушили почву на 1 460 гектарах земли. Вскоре в управлении Россельхознадзора по Кировской области компанию признали виновной в порче сельхозугодий и оштрафовали на 40 тысяч рублей.

Однако юрлицо обжаловало это решение. Как выяснилось год спустя, сумма ущерба, нанесенного почве, составила 2,4 миллиона рублей. По закону, компания-нарушитель могла добровольно «погасить» эту сумму, чего не произошло.

В итоге иск о взыскании денег ушел в суд. По решению суда, принятому 30 января 2019 года, фирма-нарушитель должна будет выплатить всю сумму ущерба.

ИСТОЧНИК KP.RU