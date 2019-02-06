2019-02-06T12:30:15+03:00
Дом. Семья

В Подосиновском районе хозяева выкинули мешок с четырьмя щенками

Собак нашла местная жительница в лесу
Елизавета Захарова
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В Подосиновском районе некто выбросил живых щенков, завязанных в мешке, в лесу. Фото: Марина ШИШОВАВ Подосиновском районе некто выбросил живых щенков, завязанных в мешке, в лесу. Фото: Марина ШИШОВА
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В лесу поселка Демьяново Подосиновского района местная жительница Марина нашла мешок с четырьмя щенками. Это произошло 3 февраля, когда на улице стоял 15-градусный мороз.

- Брошенные на произвол судьбы, они чудом остались живы, не замерзли только потому, что грелись друг о друга, - написала Марина в одной из групп районна. - Жестокость, как бумеранг, вернется тому, кто это сделал. Собаки испокон веков были символом преданности, они спасали людей из-под снежных лавин, из-под разрушенных зданий после землетрясений.

К счастью, местная жительница во время прогулки нашла и спасла малышей. Фото: Марина ШИШОВА

К счастью, местная жительница во время прогулки нашла и спасла малышей. Фото: Марина ШИШОВА

Но кто-то решил так жестоко избавиться от еще совсем маленьких, живых, а главное - здоровых щенков, выбросив их в туго завязанном мешке в сугроб. Собаки остались живы только потому, что у них густой подшерсток и они прижались друг к другу.

Марина просит приютить щенков на время или забрать их к себе домой. Они вырастут не только верными друзьями, но и отличными охранниками и защитниками дома.

Если у вас есть желание помочь щенкам и подарить им заботу и любовь, которую они заслуживают, то позвоните по телефону 8(922)930-60-14 (Марина).

ИСТОЧНИК KP.RU

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