Кировчане смогут рассчитать плату за мусор в онлайн-калькуляторе
Жители Кировской области смогут посчитать, сколько они должны заплатить за вывоз твердых бытовых отходов в месяц. Для этого нужно зайти на официальный сайт АО «Куприт» и ввести данные в калькулятор, который располагается внизу главной страницы.
В первой графе пользователям нужно выбрать место проживания. В списке три пункта: Киров, Кирово-Чепецк и «иные населенные пункты». В следующей графе нужно ввести количество «квадратов» жилого помещения, если оно находится в вышеуказанных городах. А вот тем, кто выбрал пункт «Иные населенные пункты», надо указать количество прописанных в квартире людей (или собственников). Калькулятор, исходя из полученных данных, рассчитает ежемесячную стоимость вывоза ТБО.
ИСТОЧНИК KP.RU