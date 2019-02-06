2019-02-06T12:34:38+03:00
Общество

Кировчане смогут рассчитать плату за мусор в онлайн-калькуляторе

В зависимости от района необходимо выбрать либо количество «квадратов», либо количество прописанных в жилье человек
Евгений ДЕМИХОВ
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Калькулятор поможет кировчанам узнать, сколько им нужно заплатить за обращение с ТБО в месяцКалькулятор поможет кировчанам узнать, сколько им нужно заплатить за обращение с ТБО в месяцФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Жители Кировской области смогут посчитать, сколько они должны заплатить за вывоз твердых бытовых отходов в месяц. Для этого нужно зайти на официальный сайт АО «Куприт» и ввести данные в калькулятор, который располагается внизу главной страницы.

В первой графе пользователям нужно выбрать место проживания. В списке три пункта: Киров, Кирово-Чепецк и «иные населенные пункты». В следующей графе нужно ввести количество «квадратов» жилого помещения, если оно находится в вышеуказанных городах. А вот тем, кто выбрал пункт «Иные населенные пункты», надо указать количество прописанных в квартире людей (или собственников). Калькулятор, исходя из полученных данных, рассчитает ежемесячную стоимость вывоза ТБО.

ИСТОЧНИК KP.RU

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