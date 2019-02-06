Школьник из Ошлани взял «бронзу» на всероссийском конкурсе имени Менделеева

СЕГОДНЯ 08:20 2019-02-06T08:20:39+03:00

За победу в конкурсе молодому человеку добавят баллы при поступлении в ВУЗ. Фото: bogorodskoe43.ru

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XV Всероссийский конкурс научно-исследовательских работ имени Д.И. Менделеева проходил в Москве 1-3 февраля 2019 года. В этом году он был приурочен к 150-летию знаменитой химической таблицы и 175-летию со дня рождения великого ученого.

Первый этап конкурса проходил в ноябре-декабре 2018 года заочно. На него отправили 900 работ. На финальный этап отобрали 750 претендентов, и только 594 участника смогли приехать.

Как сообщает портал bogorodskoe43.ru, третье место в конкурсе занял ученик десятого класса из села Ошлань Богородского района. Юрий Чирков представил жюри работу под названием «Вклад моего прадеда Половникова Ивана Степановича в Великую Победу». Этот же проект он представлял на отборочном конкурсе. Однако, когда молодого человека пригласили в Москву, он расширил и переработал его.

ИСТОЧНИК KP.RU