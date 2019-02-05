2019-02-05T19:44:52+03:00
Общество

«Лучше сидите дома»: Киров встал в километровых пробках

В соцсетях горожане делятся фотографиями с мест заторов
Александр ЧАРУШИН
Поделиться:
Фото: Яна Вольская vk.com/ky43_ubezhisheФото: Яна Вольская vk.com/ky43_ubezhishe
Изменить размер текста:

Сегодня, 5 февраля, Киров встал в пробках. Проблемы на дорогах отмечались еще в дневное время, однако к вечеру ситуация усугубилась: серьезные заторы отмечены на улицах Воровского, Карла Маркса, Свободы и Милицейской. На многих участках улицы Ленина, по данным сервиса «Яндекс.Пробки», скорость движения не превышает 3 км/ч.

Фото: Диана Дуняшева vk.com/kirovdps

Фото: Диана Дуняшева vk.com/kirovdps

- Все троллейбусы «встали» в подъемах и перекрыли путь остальному транспорту, - пишут подписчики сообщества «Злой кировчанин». - На Карла Маркса перекрыты полосы.

- Центральные улицы хоть иногда чистят! - комментируют происходящее в группе «КУ43 - Киров Убежище». - А второстепенные - просто жесть, ездим как по противотанковым траншеям!

Фото: yandex.ru/maps

Фото: yandex.ru/maps

- Кому никуда не надо, лучше сидите дома! - рассказывают водители в сообществе «НДК - На дорогах Кирова». - Полный каток, никакой техники, даже с песком! Дороги белые от наледи.

В комментариях кировчане прогнозируют, чем на этот раз подрядчики, занимающиеся уборкой улиц, попытаются объяснить транспортный коллапс.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Илья Шульгин - коммунальщикам: «Давайте набросаем вам под дверь мусор и скажем - «Ждите!»
Идеи студентов ВятГУ получили одобрение жюри открытого конкурса на лучшую концепцию реконструкции Театральной площади
В центре Кирова «накрыли» подпольный покерный клуб
Гендиректор управляющей компании уличил своего подчиненного в хищении 3,5 млн. рублей
В Кирове несовершеннолетний скинхед избил подростка-антифашиста
В Юрьянском районе больше недели не могут найти местного жителя
Новогоднюю елку с Театральной площади скоро уберут
В день рождения экс-супруги кировчанин запустил в нее нож
Социальное партнерство «УРАЛХИМа» с районами области продолжается
В Коминтерне рабочие в сильный ветер чистили крышу без страховки
Кировэнерго уделяется особое внимание подготовке и повышению квалификации персонала
В Кировской области нечестные покупатели шесть раз расплатились фальшивыми купюрами
Кировская актриса отдала 13 тысяч рублей мошеннику, с которым познакомилась в сети
В Фаленском районе бесправник был пойман пьяным второй раз
Женщину-людоеда из Краснодара признали виновной в расчленении кировчанки
В кировском магазине нашли мясо со смертельно опасными бактериями
Следком начал расследование дела об избиении яранского школьника
В кировских школах 72 класса закрыли на карантин
В правительстве Кировской области решают, как снизить платеж за мусор для бюджетных учреждений
«Мобильный наставник» выходит на новый уровень