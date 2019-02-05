«Лучше сидите дома»: Киров встал в километровых пробках

СЕГОДНЯ 19:44 2019-02-05T19:44:52+03:00

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Сегодня, 5 февраля, Киров встал в пробках. Проблемы на дорогах отмечались еще в дневное время, однако к вечеру ситуация усугубилась: серьезные заторы отмечены на улицах Воровского, Карла Маркса, Свободы и Милицейской. На многих участках улицы Ленина, по данным сервиса «Яндекс.Пробки», скорость движения не превышает 3 км/ч.

Фото: Диана Дуняшева vk.com/kirovdps

- Все троллейбусы «встали» в подъемах и перекрыли путь остальному транспорту, - пишут подписчики сообщества «Злой кировчанин». - На Карла Маркса перекрыты полосы.

- Центральные улицы хоть иногда чистят! - комментируют происходящее в группе «КУ43 - Киров Убежище». - А второстепенные - просто жесть, ездим как по противотанковым траншеям!

Фото: yandex.ru/maps

- Кому никуда не надо, лучше сидите дома! - рассказывают водители в сообществе «НДК - На дорогах Кирова». - Полный каток, никакой техники, даже с песком! Дороги белые от наледи.

В комментариях кировчане прогнозируют, чем на этот раз подрядчики, занимающиеся уборкой улиц, попытаются объяснить транспортный коллапс.

ИСТОЧНИК KP.RU