2019-02-05T18:17:46+03:00
Происшествия

В центре Кирова «накрыли» подпольный покерный клуб

У владельцев изъяли все оборудование и деньги
Александр ЧАРУШИН
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Операцию провели сотрудники уголовного розыска и бойцы СОБРа Росгвардии. Фото: пресс-служба УМВД России по Кировской областиОперацию провели сотрудники уголовного розыска и бойцы СОБРа Росгвардии. Фото: пресс-служба УМВД России по Кировской области
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На днях в центре Кирова полиция пресекла работу нелегального покерного клуба. Он располагался в нежилом помещении на улице Спасской. Покерные столы, фишки и деньги были изъяты правоохранителями. Личности владельцев клуба уже установлены, против них могут возбудить уголовное дело.

На Спасской накрыли покерный клуб.Видео: пресс-служба УМВД России по Кировской области

Отметим, что в операции были задействованы сотрудники уголовного розыска и бойцы СОБРа Росгвардии.

66-47-40 - сообщите в УМВД России по Кировской области любые известные вам данные о работе нелегальных покерных клубов.

Ранее в суд ушло дело против троих кировчан, которые незаконно заработали 14 миллионов рублей: мужчины установили в городе 100 игровых автоматов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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