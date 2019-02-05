В центре Кирова «накрыли» подпольный покерный клуб
На днях в центре Кирова полиция пресекла работу нелегального покерного клуба. Он располагался в нежилом помещении на улице Спасской. Покерные столы, фишки и деньги были изъяты правоохранителями. Личности владельцев клуба уже установлены, против них могут возбудить уголовное дело.
На Спасской накрыли покерный клуб.Видео: пресс-служба УМВД России по Кировской области
Отметим, что в операции были задействованы сотрудники уголовного розыска и бойцы СОБРа Росгвардии.
66-47-40 - сообщите в УМВД России по Кировской области любые известные вам данные о работе нелегальных покерных клубов.
Ранее в суд ушло дело против троих кировчан, которые незаконно заработали 14 миллионов рублей: мужчины установили в городе 100 игровых автоматов.
ИСТОЧНИК KP.RU