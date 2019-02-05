В центре Кирова «накрыли» подпольный покерный клуб

СЕГОДНЯ 18:17 2019-02-05T18:17:46+03:00

Операцию провели сотрудники уголовного розыска и бойцы СОБРа Росгвардии. Фото: пресс-служба УМВД России по Кировской области

У владельцев изъяли все оборудование и деньги

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На днях в центре Кирова полиция пресекла работу нелегального покерного клуба. Он располагался в нежилом помещении на улице Спасской. Покерные столы, фишки и деньги были изъяты правоохранителями. Личности владельцев клуба уже установлены, против них могут возбудить уголовное дело.

На Спасской накрыли покерный клуб.Видео: пресс-служба УМВД России по Кировской области

Отметим, что в операции были задействованы сотрудники уголовного розыска и бойцы СОБРа Росгвардии.

66-47-40 - сообщите в УМВД России по Кировской области любые известные вам данные о работе нелегальных покерных клубов.

Ранее в суд ушло дело против троих кировчан, которые незаконно заработали 14 миллионов рублей: мужчины установили в городе 100 игровых автоматов.

ИСТОЧНИК KP.RU