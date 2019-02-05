Гендиректор управляющей компании уличил своего подчиненного в хищении 3,5 млн. рублей
Мужчина три года занимал должность начальника по обслуживанию жилого фонда ООО «УЭМ - КЧУС» - ООО «Управляющая компания». Он договорился с работником организации-подрядчика ООО «Клинсайд» и завысил стоимость обслуживания придомовых территорий на 3,5 миллиона рублей.
- Генеральный директор компании написал заявление на своего работника, - рассказали в прокуратуре Кировской области. - В ходе проверки было выявлено хищение данных средств.
Бывший начальник по обслуживанию жилого фонда подделал документы, в которых указывались площади обслуживаемых территорий и помещений. В итоге на счет организации-подрядчика перечислили 9,2 миллиона рублей. Тогда как, на самом деле, они оцениваются в 5,7 миллионов рублей.
На мужчину завели уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере».
ИСТОЧНИК KP.RU