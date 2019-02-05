2019-02-05T18:03:19+03:00
Происшествия

Гендиректор управляющей компании уличил своего подчиненного в хищении 3,5 млн. рублей

На работника завели уголовное дело
Евгений ДЕМИХОВ
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Злоумышленнику грозит лишение свободы на срок до десяти лет и штраф до миллиона рублейЗлоумышленнику грозит лишение свободы на срок до десяти лет и штраф до миллиона рублейФото: Евгения ГУСЕВА
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Мужчина три года занимал должность начальника по обслуживанию жилого фонда ООО «УЭМ - КЧУС» - ООО «Управляющая компания». Он договорился с работником организации-подрядчика ООО «Клинсайд» и завысил стоимость обслуживания придомовых территорий на 3,5 миллиона рублей.

- Генеральный директор компании написал заявление на своего работника, - рассказали в прокуратуре Кировской области. - В ходе проверки было выявлено хищение данных средств.

Бывший начальник по обслуживанию жилого фонда подделал документы, в которых указывались площади обслуживаемых территорий и помещений. В итоге на счет организации-подрядчика перечислили 9,2 миллиона рублей. Тогда как, на самом деле, они оцениваются в 5,7 миллионов рублей.

На мужчину завели уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере».

ИСТОЧНИК KP.RU

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