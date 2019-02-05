В Юрьянском районе больше недели не могут найти местного жителя
52-летний мужчина проживает в деревне Искра
Мужчина не выходит на связь вторую неделю. Фото: vk.com/lizaalert_kirov
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Поисковый отряд «Лиза Алерт» объявил в розыск 52-летнего жителя деревни Искра, Юрьянского района. Мужчина последний раз выходил на связь с родственниками 27 января, с тех пор о нем ничего не известно.
Игорь Галашев ростом 174 сантиметра, нормального телосложения. У него короткие русые с проседью волосы. Родственники Игоря Ивановича предполагают, что он был одет в красную куртку с белыми вставками на плечах.
Если вы обладаете какой-либо информацией о местонахождении пропавшего или любыми другими сведениями, то просьба сообщить их по телефону: 8(800)700-54-52 или 112.
ИСТОЧНИК KP.RU