2019-02-05T17:13:37+03:00
Общество

Новогоднюю елку с Театральной площади скоро уберут

Ледовый городок будет стоять до конца февраля
Евгений ДЕМИХОВ
Поделиться:
Елка на Театральной площади простояла больше одного месяца. Фото: пресс-служба города КироваЕлка на Театральной площади простояла больше одного месяца. Фото: пресс-служба города Кирова
Изменить размер текста:

Сегодня, 5 февраля, начали демонтировать главное новогоднее дерево региона - елку на Театральной площади. Подрядчики пообещали, что завтра елки на площади уже не будет.

- Ледовый городок, построенный из пяти тысяч блоков, пока оставят, - рассказали в администрации города Кирова. - Его демонтируют в конце февраля.

Точной даты, когда разберут ледовые фигуры, нет. Подрядчики заявили, что все зависит от погоды.

Напомним, что торжественное открытие новогодней елки на Театральной площади состоялось 22 декабря 2018 года. На торжественном мероприятии кировчанам показали театрализованное представление.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Кирове несовершеннолетний скинхед избил подростка-антифашиста
В Юрьянском районе больше недели не могут найти местного жителя
В день рождения экс-супруги кировчанин запустил в нее нож
Социальное партнерство «УРАЛХИМа» с районами области продолжается
В Коминтерне рабочие в сильный ветер чистили крышу без страховки
Кировэнерго уделяется особое внимание подготовке и повышению квалификации персонала
В Кировской области нечестные покупатели шесть раз расплатились фальшивыми купюрами
Кировская актриса отдала 13 тысяч рублей мошеннику, с которым познакомилась в сети
В Фаленском районе бесправник был пойман пьяным второй раз
Женщину-людоеда из Краснодара признали виновной в расчленении кировчанки
В кировском магазине нашли мясо со смертельно опасными бактериями
Следком начал расследование дела об избиении яранского школьника
В кировских школах 72 класса закрыли на карантин
В правительстве Кировской области решают, как снизить платеж за мусор для бюджетных учреждений
«Мобильный наставник» выходит на новый уровень