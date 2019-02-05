Новогоднюю елку с Театральной площади скоро уберут

СЕГОДНЯ 16:49 2019-02-05T17:13:37+03:00

Елка на Театральной площади простояла больше одного месяца. Фото: пресс-служба города Кирова

Ледовый городок будет стоять до конца февраля

Изменить размер текста: A A

Сегодня, 5 февраля, начали демонтировать главное новогоднее дерево региона - елку на Театральной площади. Подрядчики пообещали, что завтра елки на площади уже не будет.

- Ледовый городок, построенный из пяти тысяч блоков, пока оставят, - рассказали в администрации города Кирова. - Его демонтируют в конце февраля.

Точной даты, когда разберут ледовые фигуры, нет. Подрядчики заявили, что все зависит от погоды.

Напомним, что торжественное открытие новогодней елки на Театральной площади состоялось 22 декабря 2018 года. На торжественном мероприятии кировчанам показали театрализованное представление.

ИСТОЧНИК KP.RU