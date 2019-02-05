2019-02-05T17:23:09+03:00
Происшествия

В день рождения экс-супруги кировчанин запустил в нее нож

Мужчину угрожал расправой над бывшей женой
Елизавета Захарова
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Мужчина в порыве злости запустил нож в бывшую супругуМужчина в порыве злости запустил нож в бывшую супругуФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Первомайском районе мужчина едва не убил свою бывшую жену в ее же день рождения. Инцидент произошел 11 ноября 2018 года в коммунальной квартире на улице Баумана города Кирова. Об этом сообщили в прокуратуре района.

Мужчина пришел к экс-супруге, они сидели на кухне, но вдруг пара начала ссориться. Разозлившись, кировчанин угрожал убить женщину, а после бросил в нее кухонный нож. К счастью, промазал: лезвие ножа пролетело вблизи лица потерпевшей и вонзилось в стену в полуметре от нее.

Подсудимый до сих пор не признал свою вину, однако она была полностью доказана. Его приговорили к 300 часам обязательных работ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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