В Коминтерне рабочие в сильный ветер чистили крышу без страховки

СЕГОДНЯ 14:50 2019-02-05T15:43:01+03:00

За такое нарушение работодателя могут привлечь к уголовной ответственности

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Кировчане разместили в социальных сетях видео, на котором видно, как двое мужчин без страховочных тросов работают на крыше дома. Очевидцы сообщили, что рабочих заметили на кровле дома по улице Павла Корчагина, 60.

В группе «Злой кировчанин» кировчане активно обсуждают видео. Одни иронизируют и называют мужчин «бессмертными», а другие с сочувствием пишут: мол, получают «три копейки» за такую тяжелую работу.

Кстати, похожая ситуация недавно произошла на Октябрьском проспекте. Правда, в тот раз на улице не было такого сильного ветра.

В Коминтерне двое рабочих без страховки в сильный ветер чистили крышу.

В прокуратуре по этому поводу заметили, что если произойдет ЧП, то работодателя могут привлечь к уголовной ответственности по статье «Нарушение требований охраны труда».

ИСТОЧНИК KP.RU