В Кировской области нечестные покупатели шесть раз расплатились фальшивыми купюрами

СЕГОДНЯ 14:08 2019-02-05T15:41:59+03:00

Самые «ходовые» купюры - пять и две тысячи рублей Фото: Николай ХИЖНЯК

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В январе 2019 года в полицию несколько раз обращались владельцы магазинов. В торговых точках шесть раз за месяц нечистые на руку покупатели расплачивались фальшивыми деньгами.

- Сотрудники полиции установили, что покупки оплачивались в том числе и двухтысячными поддельными купюрами, - рассказали в УМВД России по Кировской области. - Зачастую фальшивые деньги обнаруживаются при пересчете выручки за день или при инкассации в банках. Это сильно затрудняет поиск злоумышленников.

В полиции рекомендуют предпринимателям оборудовать свои торговые точки камерами, направленными на посетителей, а также регулярно проводить обучение продавцов.

Кстати, недавно полицейские вычислили молодого человека, который со своим приятелем платил в небольших магазинах поддельными пятитысячными купюрами.

ИСТОЧНИК KP.RU