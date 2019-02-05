2019-02-05T14:19:55+03:00
Происшествия

Кировская актриса отдала 13 тысяч рублей мошеннику, с которым познакомилась в сети

По легенде отец и брат мужчины попали в ДТП
Елизавета Захарова
Поделиться:
Мошенник пропал сразу же, как только получил деньгиМошенник пропал сразу же, как только получил деньгиФото: Анастасия Осипова
Изменить размер текста:

23-летняя кировская актриса стала жертвой дистанционного мошенника. Девушка познакомилась со Степаном в интернете. Через какое-то время «дружбы» у мужчины «случилась беда»: брат и отец Степана попали в страшную аварию, последний - погиб.

Аферист попросил у девушки денег взаймы, чтобы похоронить отца. Доверчивая кировчанка перевела другу деньги, а он, получив их, пропал и перестал писать. Как только кировчанка поняла, что ее обманули, она написала заявление в полицию.

В отношении мошенника, который, кстати, представился не своим именем, возбуждено уголовное дело. Полиция проводит расследование и пытается установить личность преступника.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Кирове несовершеннолетний скинхед избил подростка-антифашиста
В Юрьянском районе больше недели не могут найти местного жителя
Новогоднюю елку с Театральной площади скоро уберут
В день рождения экс-супруги кировчанин запустил в нее нож
Социальное партнерство «УРАЛХИМа» с районами области продолжается
В Коминтерне рабочие в сильный ветер чистили крышу без страховки
Кировэнерго уделяется особое внимание подготовке и повышению квалификации персонала
В Кировской области нечестные покупатели шесть раз расплатились фальшивыми купюрами
В Фаленском районе бесправник был пойман пьяным второй раз
Женщину-людоеда из Краснодара признали виновной в расчленении кировчанки
В кировском магазине нашли мясо со смертельно опасными бактериями
Следком начал расследование дела об избиении яранского школьника
В кировских школах 72 класса закрыли на карантин
В правительстве Кировской области решают, как снизить платеж за мусор для бюджетных учреждений
«Мобильный наставник» выходит на новый уровень