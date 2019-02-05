Кировская актриса отдала 13 тысяч рублей мошеннику, с которым познакомилась в сети
23-летняя кировская актриса стала жертвой дистанционного мошенника. Девушка познакомилась со Степаном в интернете. Через какое-то время «дружбы» у мужчины «случилась беда»: брат и отец Степана попали в страшную аварию, последний - погиб.
Аферист попросил у девушки денег взаймы, чтобы похоронить отца. Доверчивая кировчанка перевела другу деньги, а он, получив их, пропал и перестал писать. Как только кировчанка поняла, что ее обманули, она написала заявление в полицию.
В отношении мошенника, который, кстати, представился не своим именем, возбуждено уголовное дело. Полиция проводит расследование и пытается установить личность преступника.
ИСТОЧНИК KP.RU