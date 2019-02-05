В Фаленском районе бесправник был пойман пьяным второй раз
49-летний житель Фаленского района был лишен прав в октябре прошлого года. Причина – езда в пьяном виде. Суд приговорил мужчину к 200 часам обязательных работ и лишил прав на два года.
- Однако 17 декабря 2018 года он вновь сел за руль легкового автомобиля в пьяном виде, во время езды на котором был задержан сотрудниками полиции на одной из улиц села Николаево, - комментирует прокурор Фаленского района Антон Клещонок. – Уголовное дело направлено в Зуевский районный суд. Прокуратура будет требовать более сурового наказания.
Напомним, что за повторное нарушение водителям грозит не просто штраф в 30 тысяч рублей и лишение прав до двух лет, а уголовная отвественность.
ИСТОЧНИК KP.RU