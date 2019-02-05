2019-02-05T13:50:01+03:00
Происшествия

В Фаленском районе бесправник был пойман пьяным второй раз

Прокуратура будет требовать более сурового наказания
Алена ЗАЙЦЕВА
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Сотрудники ГИБДД задержали пьяного бесправника второй разСотрудники ГИБДД задержали пьяного бесправника второй разФото: Олег УКЛАДОВ
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49-летний житель Фаленского района был лишен прав в октябре прошлого года. Причина – езда в пьяном виде. Суд приговорил мужчину к 200 часам обязательных работ и лишил прав на два года.

- Однако 17 декабря 2018 года он вновь сел за руль легкового автомобиля в пьяном виде, во время езды на котором был задержан сотрудниками полиции на одной из улиц села Николаево, - комментирует прокурор Фаленского района Антон Клещонок. – Уголовное дело направлено в Зуевский районный суд. Прокуратура будет требовать более сурового наказания.

Напомним, что за повторное нарушение водителям грозит не просто штраф в 30 тысяч рублей и лишение прав до двух лет, а уголовная отвественность.

ИСТОЧНИК KP.RU

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