Женщину-людоеда из Краснодара признали виновной в расчленении кировчанки

СЕГОДНЯ 13:28 2019-02-05T13:32:06+03:00

Наталья и Дмитрий Бакшеевы расчленили убитую кировчанку, а после устроили с ее останками фотосессию Фото: Архив "КП"

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В Прикубанском районном суде присяжные признали виновной так называемую краснодарскую людоедку, которая подговорила своего мужа убить и расчленить 35-летнюю кировчанку.

Напомним, что происшествие произошло в сентябре 2017 года. Уроженка нашего региона познакомилась с семьей Бакшеевых, они выпивали на одной из улиц Краснодара. Однако осужденная приревновала мужа к молодой незнакомке: женщины поругались. После конфликта Наталья Бакшеева решила убить свою соперницу: зная, что муж находится полностью под ее влиянием, она потребовала расправиться со знакомой. Мужчина не смел перечить жене и нанес ножом два удара в грудь кировчанки. Она умерла на месте.

Однако уголовное дело в отношении супруга не было возбуждено: у мужчины нашли инфекционное заболевание, опасное для окружающих. А вот его жену присяжные признали полностью виновной в подстрекательстве к убийству. В ее отношении возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство». Ей грозит от 6 до 15 лет лишения свободы. Окончательный вердикт будет вынесен 20 февраля 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU