В кировских школах 72 класса закрыли на карантин

СЕГОДНЯ 12:47 2019-02-05T12:47:43+03:00

В городе сейчас нет занятий в 72 классах. Фото: admkirov.ru

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Из 53351 школьника города на больничном сейчас находятся 3520. Это 6,6% от общего числа учеников. В 17 школах закрыли на карантин 72 класса. Еще одно учреждение из-за заболеваний ОРВИ полностью перевели на дистанционное обучение.

- В школе № 51 на сегодняшний день самая тяжелая ситуация с заболеваемостью, - пояснили в администрации города Кирова. - Руководство приняло решение перевести учеников на дистанционное обучение с 6 по 12 февраля. А у первоклассников будут досрочные каникулы.

Карантин устанавливается на неделю. Если заболеваемость не снижается, то его продлевают.

Аналогичная ситуация наблюдается и в четырех детских садах. В них закрыли шесть групп. Из 29273 дошколят на больничном сидят 2359 малышей.

В каждом из учреждений решение о закрытии на карантин принимается руководством индивидуально.

ИСТОЧНИК KP.RU