В правительстве Кировской области решают, как снизить платеж за мусор для бюджетных учреждений

СЕГОДНЯ 12:17 2019-02-05T12:24:54+03:00

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На данный момент в районах области школы, больницы, библиотеки и иные социальные учреждения с ужасом начали подсчитывать, какая платежка придет в феврале за мусор. В частности, библиотека Слободского района насчитала сама себе платеж в сумме 104 тысячи рублей.

- За 2018 год слободская библиотека им.Грина заплатила за вывоз мусора 20 тыс. рублей, - пишет своем телегам-канале спикера областного Законодательного собрания Роман Титов. - Только за январь эта же самая библиотека должна будет заплатить 104 тыс. рублей, при том, что объем мусора остался неизменным. Посчитали исходя из числа читателей библиотеки - как будто они приходят в библиотеку не книги читать, а тюки с мусором выкидывать! Это лишь один яркий пример, который говорит о том, что нормативы накопления мусора и для предприятий, организаций необходимо пересмотреть и привести из формата «пол-палец-потолок» к реальности.

Проблема многих организаций в области оказалась в том, что никто не вел учет вырабатываемого мусора в течение предыдущего года. Соответственно, сколько было выкинуто мусора – не задокументировано. И это стало камнем преткновения – с 1 января оплата за вывоз и утилизацию ТБО для юридических лиц и организаций, в том числе, и бюджетных, будет производиться по нормативу.

В правительстве Кировской области пояснили, что на данный момент ведется активная работа по разработке документов, которые бы снизили нагрузку по оплате за мусор на бюджетные учреждения – садики. Больницы и школы на 2019 год.

ОФИЦИАЛЬНО

Ситуацию прокомментировали в ТКО АО «Куприт»:

«Плата за услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами для юридических лиц, в том числе бюджетных учреждений, складывается из двух составляющих: тарифа на услуги регионального оператора, утвержденного Региональной службой по тарифам Кировской области, и норматива накопления ТКО, утвержденного Министерством энергетики и ЖКХ Кировской области.

ИП и юрлица, в том числе и бюджетные организации, могут платить за обращение с отходами, исходя из фактического объема их образования, представив подтверждающие документы за предыдущие годы.

МКУ «Библиотека имени А. Грина» выбрала этот вариант, но не представила документы, подтверждающие фактический объем образования отходов, к моменту составления договора. Организация направила в наш адрес данные по количеству и объему контейнеров, установленных у своих объектов, и требуемую периодичность их вывоза. Соответственно при расчете годовой платы в качестве способа учета объема отходов применялись количество и объем контейнеров. Годовая плата при этом составила более 100 тысяч рублей.

Позже библиотека направила документы, подтверждающие фактический объем образованных отходов: форму 2-ТП (отходы) и нормативы образования отходов и лимиты на их размещение. 25 января в адрес организации был направлен новый договор, где годовая плата рассчитана «по факту» и стала меньше почти в 5,5 раз.

Напоминаем, что для малого и среднего бизнеса подтверждающие документы - отчетность об образовании, использовании, обезвреживании и размещении отходов, для бюджетных учреждений и иных юрлиц - проект нормативов образования отходов и лимитов на их размещение. Так же принимается форма 2-ТП (отходы) и декларация платы за негативное воздействие.

ИСТОЧНИК KP.RU