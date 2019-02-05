В деревне около Садаковского ветеран войны в Афганистане остался без воды

СЕГОДНЯ 11:33 2019-02-05T11:33:23+03:00

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Полтора года назад частная организация пообещала жителям деревни Мараки, конечно, на словах, что после отключения они не останутся без воды. Им поставят колонку прямо около водонапорной башни и подключат там небольшой насос, который сможет обеспечить две семьи.

- Зимой 2019 года башню отключили от электроснабжения и ничего больше не сделали, - рассказал житель деревни Мараки Владимир Гончаров. - Всему этому нашли предлог: что вода не соответствует нормам Санпина. Раньше я и мой сосед брали воду из колонки неподалеку от дома, а теперь прошу сына привозить из города. Не знаю, как справляется сосед. У меня, конечно, есть колодец, но вода там желтая. Ее только на полив летом можно использовать.

В деревне около дюжины домов. Постоянно проживает только две-три семьи. Остальные приезжают летом. И у большинства есть свои частные скважины. А вот Владимир Иванович, ветеран афганской кампании, возмущается: не топить же снег? Ему свою скважину не построить: у 64-летнего пенсионера не то финансовое состояние.

В администрации Кирова рассказали, что башню отключили из-за нерентабельности: водой из колонок пользовались человек пять. Также там пояснили, что в МУП «Водоканал» «водонапорку» никто не передавал.

ИСТОЧНИК KP.RU