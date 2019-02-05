В деревне около Садаковского ветеран войны в Афганистане остался без воды
Полтора года назад частная организация пообещала жителям деревни Мараки, конечно, на словах, что после отключения они не останутся без воды. Им поставят колонку прямо около водонапорной башни и подключат там небольшой насос, который сможет обеспечить две семьи.
- Зимой 2019 года башню отключили от электроснабжения и ничего больше не сделали, - рассказал житель деревни Мараки Владимир Гончаров. - Всему этому нашли предлог: что вода не соответствует нормам Санпина. Раньше я и мой сосед брали воду из колонки неподалеку от дома, а теперь прошу сына привозить из города. Не знаю, как справляется сосед. У меня, конечно, есть колодец, но вода там желтая. Ее только на полив летом можно использовать.
В деревне около дюжины домов. Постоянно проживает только две-три семьи. Остальные приезжают летом. И у большинства есть свои частные скважины. А вот Владимир Иванович, ветеран афганской кампании, возмущается: не топить же снег? Ему свою скважину не построить: у 64-летнего пенсионера не то финансовое состояние.
В администрации Кирова рассказали, что башню отключили из-за нерентабельности: водой из колонок пользовались человек пять. Также там пояснили, что в МУП «Водоканал» «водонапорку» никто не передавал.
ИСТОЧНИК KP.RU