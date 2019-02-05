2019-02-05T12:45:31+03:00
Происшествия

В Фаленском районе родственница систематически крала детское пособие у матери троих детей

Женщина воспользовалась неумением оформлять банковскую карту
Алена ЗАЙЦЕВА
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За махинации с банковской картой женщине грозит шесть лет тюрьмыЗа махинации с банковской картой женщине грозит шесть лет тюрьмыФото: Евгения ГУСЕВА
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22-летней жительнице Фаленского района грозит шесть лет тюремного заключения за мошенничество с банковской картой. Ее родственница, родившая третьего ребенка, отправилась в банк, чтобы оформить карту, на которую приходит детское пособие. Но так как сама была некомпетентна в оформлении счетов, позвала на помощь свою родственницу. К слову – тоже мать троих детей. Дамы приехали в отделение банка. И та, на которую нужно было оформить карту, призналась, что у нее нет с собой телефона. Услужливая помощница предложила завести в мобильный банк свой номер телефона. Карта была оформлена.

В итоге с 1 ноября по 13 ноября 2018 года, в даты, когда пришло пособие, родственница списала деньги.

- Денежные средства на общую сумму 19 512 рублей впоследствии потратила на собственные нужды, - комментирует прокурор Фаленского района Антон Клещонок. - В результате совершенного преступления, потерпевшей был причинен значительный материальный ущерб. В отношении женщины было возбуждено уголовное дело по п. «г» ч.3 ст.158 УК РФ «Кража, совершенная с банковской карты».

ИСТОЧНИК KP.RU

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