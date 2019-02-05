В колхозе Фаленского района председатель не платил зарплату 44 работникам

СЕГОДНЯ 11:07 2019-02-05T11:24:42+03:00

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СПК-колхоз «Поломский» в Фаленском районе занимается разведением крупного рогатого скота и молока. По итогам финансового 2017 года предприятие работало с прибылью - 7,07 миллиона рублей. Хотя в 2016 году прибыль составила 4,79 миллиона рублей. Что случилось с предприятием в прошлом году - остается загадкой. Но в прокуратуру района поступила жалоба на невыплату зарплаты.

- В ходе проверки трудового законодательства выявлен факт нарушения сроков выплаты в декабре 2018 года заработной платы 44 работникам предприятия на общую сумму более 300 тысяч рублей, - комментирует прокурор Фаленского района Антон Клещонок.

Практически сразу после проверки деньги нашлись и задолженность перед работниками колхоза была погашена.

ИСТОЧНИК KP.RU