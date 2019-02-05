2019-02-05T11:24:42+03:00
Происшествия

В колхозе Фаленского района председатель не платил зарплату 44 работникам

В дело пришлось вмешаться прокуратуре
Поделиться:
Работникам задолжали более 300 тысяч рублейРаботникам задолжали более 300 тысяч рублейФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

СПК-колхоз «Поломский» в Фаленском районе занимается разведением крупного рогатого скота и молока. По итогам финансового 2017 года предприятие работало с прибылью - 7,07 миллиона рублей. Хотя в 2016 году прибыль составила 4,79 миллиона рублей. Что случилось с предприятием в прошлом году - остается загадкой. Но в прокуратуру района поступила жалоба на невыплату зарплаты.

- В ходе проверки трудового законодательства выявлен факт нарушения сроков выплаты в декабре 2018 года заработной платы 44 работникам предприятия на общую сумму более 300 тысяч рублей, - комментирует прокурор Фаленского района Антон Клещонок.

Практически сразу после проверки деньги нашлись и задолженность перед работниками колхоза была погашена.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Кировская актриса отдала 13 тысяч рублей мошеннику, с которым познакомилась в сети
В Фаленском районе бесправник был пойман пьяным второй раз
Женщину-людоеда из Краснодара признали виновной в расчленении кировчанки
В кировском магазине нашли мясо со смертельно опасными бактериями
Следком начал расследование дела об избиении яранского школьника
В кировских школах 72 класса закрыли на карантин
В правительстве Кировской области решают, как снизить платеж за мусор для бюджетных учреждений
«Мобильный наставник» выходит на новый уровень
В деревне около Садаковского ветеран войны в Афганистане остался без воды
В Фаленском районе родственница систематически крала детское пособие у матери троих детей
В Кирове на ходу загорелся автобус
В Кировской области незаконные свалки и рубки леса ищут со спутников
В Омутнинске мужчина пнул пенсионерку в лицо и обокрал ее
В Слободском пропала 17-летняя девушка
Кировчане увидели новую комедию «Как я стал русским» на четыре дня раньше
«Хрупкая изменчивость» в ВятГУ
УК оштрафовали на 300 тысяч за сосульку, упавшую на кировчанку
20-летний рецидивист украл велосипед и получил 2 года колонии
Руководство аэропорта Победилово оштрафовали за нарушения в работе
Оскорбление полицейского обошлось пенсионерке в 7 000 рублей
В Слободском на молочном комбинате 20 работникам задерживали зарплату
Метеопредупреждение от МЧС: в Кировской области ожидаются сильные метели
Кировские ТЭЦ перевели в усиленный режим работы из-за холодов
Шульгин: «Вариантов сноса трамплина К-90 нет»
В Кировской области пропал 48-летний мужчина
Сити-менеджер: в ближайшие два дня Киров очистят от снега и сосулек
Жительницу Орловского района на санках госпитализировали из глухой деревни