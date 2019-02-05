В Кирове на ходу загорелся автобус

СЕГОДНЯ 10:16 2019-02-05T10:36:51+03:00

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Инцидент произошел в понедельник, 5 февраля 2019 года, в 15.30 часов. Маршрутный автобус № 67 загорелся прямо на ходу. К счастью, все пассажиры, водитель и кондуктор успели эвакуироваться.

- ЧП произошло вблизи дома по улице Ленина, 59, - рассказали «Комсомолке» в МЧС по Кировской области. - Задняя часть «пазика» несильно обгорела. Для тушения привлекались два пожарных расчета. Пострадавших нет.

Кстати, на выходных произошел подобный инцидент. 3 февраля на улице Московской горел автобус. Тогда огонь тушили также два пожарных расчета.

ИСТОЧНИК KP.RU