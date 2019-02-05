2019-02-05T08:28:36+03:00
Общество

В Кировской области незаконные свалки и рубки леса ищут со спутников

Высококлассные аппараты регион получил от «Роскосмоса»
Елизавета Захарова
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Благодаря спутниковой системе в регионе удалось выявить несколько правонарушений. Фото: kirovreg.ruБлагодаря спутниковой системе в регионе удалось выявить несколько правонарушений. Фото: kirovreg.ru
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В Кировской области для поиска несанкционированных свалок и рубок леса прибегают к помощи космических агрегатов - спутников Ресурс-П, Канопус-В и Santinel-2. Об этом сообщили в правительстве Кировской области.

В прошедшем году в нашем регионе были тщательно исследованы территории Малмыжского и Санчурского, Парковое и Суводское лесничества, станция Просница Кирово-Чепецкого района, с. Буйское и с. Шурма Уржумского района. Под особым контролем «большого космического брата» находились и такие важные для нашей области объекты, как заказники «Былина, «Бушковский лес», памятников природы «Медведский бор», «Балаевский бор».

В ходе мониторинга территорий через спутниковые системы было найдено несколько нарушений. В том числе и рубка леса за границами отвода по добыче полезных ископаемых, к которым относится древесина. После получения данных о нарушениях вся информация была передана в правоохранительные органы и занесена на сервисы ГИС Лес и ГИС Экология.

ИСТОЧНИК KP.RU

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