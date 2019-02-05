В Омутнинске мужчина пнул пенсионерку в лицо и обокрал ее

СЕГОДНЯ 07:53 2019-02-05T07:53:46+03:00

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В Омутнинске мужчина напал на 79-летнюю пенсионерку: в тамбуре дома он ударил женщину по лицу ногой, после чего схватил ее пакеты с продуктами и убежал. Женщине вызвали медиков - от удара у нее рассыпались зубные протезы.

Преступление произошло 1 февраля около часа дня. Пострадавшая отправилась в магазин за продуктами. Оплатив покупки, она положила их и сдачу в пятьдесят рублей в пакет.

По дороге до дома к пенсионерке подошел неизвестный мужчина и предложил ей помощь: донести сумки до дома. Однако женщина отказалась, после чего мужчина нагнал ее в тамбуре дома и напал.

В отношении 39-летнего мужчины возбудили уголовное дело по ч.2 ст.161 УК РФ «Грабеж». На данный момент решается вопрос о заключении преступника под стражу. Расследование дело продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU